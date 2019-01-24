Депутаты горсовета Красноярска озаботились низкой зарплатой мэра

Городской совет Красноярска рассматривает возможность увеличить зарплату мэра города Сергея Еремина на 20 процентов, пишет «Тайга.инфо».

В качестве аргументов, для реализации данной инициативы приводятся: рост статуса Красноярска до города-миллионника, «введение новых полномочий и функций местного самоуправления», а также несоответствие уровня заработка главы города с аналогичными муниципальными образованиями. Депутаты горсовета утверждают при этом, что зарплата мэра города не повышалась с 2006 года, хотя и проводились ее плановые индексации,

«В современных условиях требования, предъявляемые к главам муниципальных образований, неизменно растут, объем функций и полномочий, выполняемый муниципалитетами, постоянно увеличивается. Особенно это касается активно развивающихся мегаполисов, к которым относится Красноярск», — пишут в пояснительной записке к региональному законопроекту авторы документа. В ней же они говорят о том, что даже после повышения уровень зарплаты красноярского мэра не достигнет уровня оплаты труда его коллег из Екатеринбурга и Новосибирска.

В свою очередь в пресс-службе администрации города Красноярска говорят о том, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято — он находится на рассмотрении.

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