Красноярский мэр стал рэпером ради форума

Мэр Красноярска Сергей Еремин выложил на своей странице в Instagram ролик о городском форуме «Будущее. Проектируем вместе», который пройдет в городе в конце ноября.

«Форватор новой мысли ловите и перспективы здесь поищите. Былой атмосферы стряхнем нафталин. Для суперпроектов устроим трамплин», — на видео Еремин зачитал зарифмованный текст приглашения на мероприятие под бит.

Свою речь одетый в строгий костюм чиновник сопровождал характерными для рэп-исполнителей движениями, не выпуская из руки смартфона.

«Два дня будут наполнены яркими событиями и живыми дискуссиями», — пообещал градоначальник в подписи к ролику.

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