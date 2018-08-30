В Красноярске выделили землю под строительство метро

Администрация Красноярска выделила землю под строительство первой линии метро в районе трех городских улиц: Копылова, Партизанской и Академика Киренского, пишет газета «Наш Красноярский край» в четверг, 30 августа.

Пятнадцать участков общей площадью 12 681 квадратных метров зарезервированы сроком на три года. Там будет ограничено возведение, расширение и реконструкция имеющихся зданий и сооружений.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил о намерении обговорить с правительством вопрос строительства метрополитена в столице Красноярья.

«Эта тема не должна умереть. Давайте к ней вернемся, — отметил глава государства на встрече с врио губернатора края Александром Уссом.

Примерная стоимость проекта составляет не менее 60 миллиардов рублей.

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