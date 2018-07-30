Путин пообещал обсудить с правительством строительство метро в Красноярске

Президент Владимир Путин намерен обсудить с правительством и профильными министерствами вопрос строительства метрополитена в Красноярске, который горожанам обещают еще с 1990-х. Об этом он сказал на встрече с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, сообщает «Интерфакс».

«Эта тема не должна умереть. Давайте к ней вернемся. С участием правительства, Минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием. Здесь есть о чем поговорить», — сказал Путин Уссу.

Во время февральского визита в Красноярск президент упомянул, что в городе может появится метро. Тогда Путин обещал Уссу вернуться к обсуждению этой темы.

Ориентировочная стоимость будущего красноярского метро — не менее 60 миллиардов рублей. Строительство может затянуться на пять лет. Местные власти уверены, что появление метрополитена позволит улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию в городе.

Возведение метро в Красноярске началось почти 20 лет назад, было вложено 12 миллионов рублей. Вскоре проект заморозили, но постоянно обещали возобновить.

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