Путин обещал подумать о появлении метро в Красноярске

Президент России Владимир Путин не исключил, что в Красноярске появится метро. На встрече по экологической ситуации в Красноярском крае глава государства обещал, что проект строительства одной подземной ветки будет рассмотрен, сообщает ТАСС.

«С 1990-х годов в Красноярске остановлено строительство метро, в него было вложено 12 млрд [рублей], предварительный подсчет на первую очередь показывает, — а для Красноярска это было бы очень эффективно, поскольку город вытянут вдоль Енисея, — что потребуется 60 млрд рублей», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс.

По его словам, реализация проекта должна занять не менее пяти лет и выразил уверенность, что потребуется помощь из федерального бюджета. «Давайте вернемся [к проекту]», — обещал глава государства.

Усс добавил, что «ввод в эксплуатацию подземного вида транспорта позволит улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию в городе», а по окончании Всемирной зимней универсиады 2019 года этот проект можно будет сделать для города явным приоритетом.

Также губернатор доложил о выполнении в Красноярске программы расселения из аварийного жилья: потребуется еще три года, чтобы найти новое жилье горожанам, чьи дома признаются аварийными на момент завершения первой программы.

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