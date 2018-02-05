Сибиряки два года рыли подкоп к нефтепроводу и попались за три метра до цели

В Ангарске пятерых местных жителей задержали по подозрению в попытке украсть нефть: за два года они прорыли лопатами 125 метров тоннеля к нефтепроводу. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает управление МВД по Иркутской области.

Как отмечается, мужчин задержали, когда до цели оставалось три метра. Во время обыска полицейские нашли металлические трубы, шланги, насосы и другое оборудование для откачки нефти. Как именно обнаружили подозреваемых, неизвестно.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на кражу (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 158 УК). Организатора поместили под домашний арест, мера пресечения для других участников преступления не уточняется. Максимальный срок за такое преступление составляет шесть лет лишения свободы.

3 ноября 2016 года стало известно, что полицейские задержали жителя поселка Большая Ирба (Красноярский край), который в течение нескольких месяцев воровал через подкоп дорогостоящий буровой инструмент с горнодобывающего предприятия, где раньше работал.

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