«Норникель» и «Русская платина» создадут лидера на рынке металлов

«Норильский никель» и «Русская платина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает создание совместного предприятия (СП) для разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Доли компаний в СП будут распределены на паритетных началах, предприятие будет создано до конца 2018 года.

«Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели, наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объемам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально-экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России», — рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Вкладом «Норникеля» в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождений Норильск-1 и Черногорского. Совместное предприятие намерено выйти на целевой уровень производства в 70-100 тонн металлов платиновой группы в год.

«Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения», — заявил по итогам соглашения президент «Русской Платины» Муса Бажаев.

«Норникель» возьмет на себя ответственность за обеспечение проекта доступом к энергетической и транспортной инфраструктуре. Окончательные параметры проекта будут определены по итогам технико-экономического обоснования, которое запланировано на 2019 год. Непосредственная реализация проекта начнется с 2020 года, для чего планируется использовать проектное и иные виды банковского финансирования.

«Решение компаний выглядит логичным — месторождения находятся в одном регионе, а СП позволит «Норникелю» нарастить ресурсную базу. Месторождения обладают синергией, так как это один геологический район. От сотрудничества ожидаем положительного эффекта», — прокомментировал сделку «Ленте.ру» аналитик Альфа-банка Борис Красноженов. По его мнению, создание предприятия позитивно скажется на развитии региона, так как реализация подобных проектов — это всегда перспективно. Рисков для природы эксперт не видит, так как «Норникель» соблюдает высокие экологические стандарты — не хуже, чем мировые компании.