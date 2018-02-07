В Кремле отреагировали на слухи о голосовании Путина в Севастополе

Президент России Владимир Путин в соответствии с действующим законодательством может проголосовать на выборах в марте 2018 года в любом регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в среду, 7 февраля, приводит «Интерфакс».

«Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, может проголосовать в Красноярске, может — в Москве, может — в любом населенном пункте РФ. Избирательное законодательство это позволяет», — сказал Песков, комментируя публикации о том, что глава государства может принять участие в голосовании в Севастополе.

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Газета «Коммерсантъ» 7 февраля со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила, что Владимир Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя.

На предыдущих федеральных выборах президент всегда голосовал в Москве.

Центризбирком 6 февраля зарегистрировал Путина в качестве кандидата в президенты, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Первым процедуру выдвижения на выборы президента России в 2018 году прошел председатель ЛДПР Владимир Жириновский, освобожденный от сбора подписей. Вторым официально зарегистрированным кандидатом стал Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

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