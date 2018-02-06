Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Центризбирком России зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 февраля.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — указано в постановлении, принятом во вторник на заседании ЦИК.

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6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства.

Первым процедуру выдвижения на выборы президента России в 2018 году прошел председатель ЛДПР Владимир Жириновский, освобожденный от сбора подписей. Вторым официально зарегистрированным кандидатом стал Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ.

Выборы главы государства пройдут 18 марта.

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