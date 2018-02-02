ЦИК сделал Пескову замечание из-за агитации

Глава Центризбиркома Элла Памфилова от имени комиссии сделала замечание пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о недопустимости высказываний агитационного характера. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 2 февраля.

«29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

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О каком именно выступлении представителя Кремля идет речь, председатель ЦИК не уточнила. Однако 29 января Дмитрий Песков, комментируя организованные Алексеем Навальным оппозиционные акции, назвал действующего президента Владимира Путина «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа». По его словам, сегодня вряд ли кто-то может конкурировать с Путиным.

В середине декабря Песков также заявлял, что конкурент Путина «пока еще не созрел».

6 декабря Владимир Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства.

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