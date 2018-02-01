Путин пошутил про работу комбайнером в случае неудачи на выборах

Президент России Владимир Путин осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону и «завел» виртуальный комбайн. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Главе государства показали обучающий симулятор зерноуборочного комбайна с выведенным на экран на месте лобового стекла компьютерным изображением полевых работ. Путин сел за место оператора машины и, следуя инструкциям представителя завода, приступил к «уборке» урожая. «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», — пошутил он.

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В октябре 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента страны, и возглавлявший в то время правительство Владимир Путин приехали на кукурузное поле в Ставропольском крае. На двух УАЗах «Патриот» они выкатили в поле, где и сели за руль сельскохозяйственной техники. Вместе с механизаторами Медведев и Путин двинулись по полю с двух сторон, собирая урожай кукурузы. В центре машины встретились, одновременно сбросив собранный урожай в грузовик. «С почином вас», ― сказал Медведев Путину, выйдя из комбайна. «Хорошо поработали, по 6 тонн собрали», ― ответил Путин.

«Ростсельмаш» — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

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