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Красноярцев расселят из ветхого жилья к Универсиаде

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Из резервного фонда правительства России Красноярскому краю выделили 497,1 миллиона рублей на переселение горожан из ветхого и аварийного жилья перед Универсиадой 2019 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства строительства.

«Всего во время подготовки столицы края к Универсиаде-2019 ликвидировано 26,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья (73 дома) и переселено 1859 человек. На эти цели было выделено 1,5 миллиарда рублей», — сказали в ведомстве.

В связи с притоком дополнительных средств красноярские власти вносят изменения в соответствующую программу.

Ранее стало известно, что бюджет на подготовку и проведение Игр был увеличен на 7,7 миллиарда рублей для завершения подготовительных мероприятий в рамках заключенных контрактов, а также на организацию и проведение самих соревнований.

Изначально на Универсиаду планировалось потратить 46 миллиардов рублей, но расходы увеличились из-за желания властей параллельно благоустроить город.

Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер Игр — компания «Норникель».

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