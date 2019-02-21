Перед Универсиадой в Красноярске покосили снег и помыли дороги шампунем

В рамках подготовки Красноярска к Универсиаде коммунальщики решили в феврале помыть дороги с шампунем и скосить сухостой, который виден из-под сугробов, сообщает «Росбалт».
Издание отмечает, что очевидцы с удивлением наблюдают, как рабочие выполняют странные поручения городских властей.
Также жителям частного сектора раздали бесплатный «бездымный» уголь, и разрешили топить только им, чтобы не портить внешний облик города. Горожане возмущены этими требованиями, потому что оказалось, что этот уголь все равно дымит. Кроме того, он почти не греет и подходит не для печей, а только для мини-котельных.
Ранее сообщалось, что город «озеленили» срубленными елями и соснами. Чтобы они стояли, их стебли обрубили до нужного диаметра и поместили во вкопанные в землю металлические трубы.
Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. На нее планировалось потратить 46 миллиардов рублей, но потом городские власти захотели благоустроить город.