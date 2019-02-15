Красноярск озеленили срубленными соснами

Жители Красноярска сняли на видео, как несколько мужчин высаживают срубленные елки и сосны на пустыре в черте города. Ролик опубликовал «ТВК Красноярск».

На кадрах видно, что в заснеженную землю установлены металлические трубы, которые служат опорой для деревьев. Люди на видео обрубали ели до нужного диаметра ствола и ставили их на цилиндры. Таким образом были высажены не менее десятка растений.

В мэрии изданию пояснили, что пустырь решили засадить срубленными елками для «декоративных целей», а также для того, чтобы не выбрасывать деревья.

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