В Госдуме предложили сделать безвизовый въезд для гостей Универсиады-2019

Депутаты Госдумы обратились к заместителю главы правительства России Ольге Голодец с предложением сделать безвизовым въезд в страну для иностранных участников и зрителей XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в начале марта, передает РИА Новости.

«Предоставлять на максимально возможный временной промежуток, чтобы у гостей нашей страны была возможность посетить ее разные регионы», — отметил в своем письме депутат от ЛДПР Василий Власов.

Парламентарий привел в пример опыт прошлогоднего чемпионата мира по футболу, когда паспорт болельщика (FAN ID) и билеты на стадион служили основными документами для зарубежных гостей.

В начале декабря 2018-го сообщалось, что в готовящемся к международным состязаниям Красноярске установили «умные» и теплые остановки. Подготовка к играм также подразумевает расселение людей из ветхого жилья.

В ноябре сообщалось, что на организацию первой российской зимней Универсиады потратят дополнительно 7,7 миллиарда рублей к уже запланированным 46 миллиардам.

К услугам гостей состязаний, среди прочего, будут комфортные вытрезвители и уже появившийся в красноярской столице сервис каршеринга.

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