В Красноярске к «Универсиаде-2019» поставили умные и теплые остановки

После обрушившихся на Красноярск 30-градусных морозов возле корпусов Сибирского федерального университета (СФУ) в закрытых остановках поставили теплофоны, которые обогревают помещение и делают нахождение в нем комфортным. Об этом сообщается в Twitter вуза.

Новые теплые помещения также оборудованы вайфаем, табло с информацией о прибывающих автобусах, зарядками для телефона, картой города и тревожной кнопкой.

Пока остановок только шесть, и все они около СФУ: возле главного корпуса, у корпуса «Пирамида», на остановке «Сопка», у бывшего политеха на Киренского и возле корпусов на Красрабе. Не известно, появятся ли они в будущем и в других местах.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в России со 2 по 12 марта 2019 года. Изначально на нее планировалось потратить 46 миллиардов рублей, но расходы увеличились из-за желания властей параллельно благоустроить город.

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