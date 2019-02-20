В красноярской больнице перед Универсиадой начали делать лебедей из полотенец

Персонал Красноярской межрайонная клиническая больница скорой помощи имени Карповича начала готовиться к приезду иностранных гостей Универсиады, сооружая на больничных койках лебедей из полотенец, как это делают в отелях. Фотографию из палаты опубликовала местная жительница Юлия Лебедева

в своем Facebook.

Пресс-секретарь больницы Ирина Сидорова сообщила «7 каналу Красноярск», что лебедей по собственной инициативе делают сотрудники учреждения. «Решили добавить уюта в больничных палатах для гостей, которые далеко от дома. Но надеемся, что для спортсменов это будет праздник, а не больница», — добавила она.

Для туристов в клинике зарезервировано 20 двуместных палат. Для россиян лебедей не делают, потому что обычно освободившаяся койка сразу занимается новым пациентом.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. На нее планировалось потратить 46 миллиардов рублей, но расходы увеличились из-за желания властей благоустроить город.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru