«Норникель» займется экологией Норильска

Компания «Норникель» в ходе Красноярского экономического форума заключила соглашение с федеральными и региональными властями для решения проблемы выбросов загрязняющих веществ в воздух Норильска, сообщается на сайте предприятия.

Согласно документу, через четыре года выбросы диоксида серы на металлургических предприятиях города должны быть снижены на 75 процентов. Компания планирует инвестировать в проект, который стал частью федерального проекта «Чистый воздух», до 2,5 миллиарда долларов, а взамен получить налоговые послабления.

«Это соглашение подчеркивает системность нашей работы, прозрачность и открытость компании, ее готовность к диалогу с государством. Оно еще раз демонстрирует решимость "Норникеля" кардинально изменить экологическую ситуацию в Норильске. Принимаемые нами в Заполярном филиале меры позволят значительно улучшить качество жизни норильчан, что является одной из важнейших наших задач. "Норникель" непременно выполнит все взятые на себя обязательства», — сказал статс-секретарь, вице-президент компании по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков, который участвовал в подписании соглашения.

Первый этап модернизации производства «Норникеля» завершился в 2016 году закрытием старого завода в городе. После этого выбросы снизились на треть.

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