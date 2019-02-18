Красноярск и Норильск получат 200 миллиардов рублей на экологию

На решение экологических проблем Красноярска и Норильска и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будет направлено около 200 миллиардов рублей. Часть суммы выделят из федерального и краевого бюджетов, часть – из инвестиций частных компаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Красноярского края.

На экологию Красноярска планируется потратить 68,69 миллиарда рублей. 20 из них заложено на мероприятия по снижению выбросов от транспорта, среди которых строительство железнодорожного кольца вокруг города, обновление автобусного парка, расширение метро.

Затраты на модернизацию красноярских промышленных предприятий составят 1,7 миллиарда. Будут снесены аварийные дома с печным отоплением, заменены 35 малоэффективных угольных котельных, усовершенствована система мониторинга состояния атмосферного воздуха, создан лесопарковый зеленый пояс вокруг краевого центра.

На улучшение экологии Норильска направят 123,44 миллиарда рублей. «Основным мероприятием станет реализация "серного проекта" Заполярным филиалом ПАО ГМК "Норильский никель". Также будет выстроена работа по модернизации сети мониторинга качества атмосферного воздуха, озеленению и благоустройству территории», – сказано в сообщении ведомства.

Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске планируется уменьшить на 22,33 процента (на 42,58 тысяч тонн), в Норильске – на 75 процентов (на 1,3 миллиона тонн).

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