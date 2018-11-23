Эксперты обсудили экологию теплоснабжения Красноярска

В рамках Сибирского энергетического форума (СЭФ) 22 ноября состоялся круглый стол «Экология и энергетика. Вызовы и компромиссы», организованный министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и посвященный проблеме улучшения экологической обстановки в Красноярске. Об этом говорится в сообщении одного из участников форума -Сибирской генерирующей компании.

Заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев отметил, что правительством края и крупными промышленными предприятиями ведется большая работа по разработке и согласованию комплексного плана по улучшению экологической обстановки в городе.

Генеральный директор института проектирования, экологии и гигиены, кандидат медицинских наук из Санкт-Петербурга Алексей Ломтев в своем докладе привел данные исследования на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы города Красноярска и оценил влияние объектов теплоэнергетики и печного отопления частного сектора на загрязнение воздуха. «Нами были собраны сведения о частном секторе, где отапливаются углем или дровами. Более 12 тысяч таких домов разбросаны по всей территории города. Было выявлено, что по двум загрязняющим веществам частный сектор формирует достаточно серьезную проблему для города Красноярска — бенз(а)пирену и оксиду углерода», — заявил он.

По словам эксперта, это происходит потому, что температуры сжигания в индивидуальных котлах отопления, в отличие от котлоагрегатов ТЭЦ, недостаточно для полного разложения и окисления смолистых веществ, содержащихся в угле. По мнению ученого, по поводу одного из наиболее опасных для здоровья населения веществ — бенз(а)пирена энергетикам можно не волноваться, но следует контролировать выбросы пыли. «Реализация всех мероприятий по вновь принятой схеме теплоснабжения позволяет по большинству загрязняющих веществ достигнуть нормативов. Если совокупно город их выполнит, то будет иметь другое качество атмосферного воздуха», — подчеркнул он.

Стимулировать переключение от низкоэффективных источников тепла на ТЭЦ призвал руководитель ООО «Энергоцентр» Александр Южанников. По его словам, это позволит улучшить экологическую обстановку в городе и повысить эффективность производства тепла.

От имени Сибирской генерирующей компании выступил кандидат технических наук Константин Кушнир. Он рассказал о мероприятиях СГК, синергический эффект которых позволит снизить выбросы теплоисточников и индекс загрязнения атмосферы в их зоне влияния. К таким мерам он отнес замещение низкоэффективных неэкологичных котельных, и перевод их потребителей на мощности ТЭЦ, оснащенных современным природоохранным оборудованием и высокими дымовыми трубами. И если Красноярские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже полностью соответствуют этим условиям — они оснащены электрофильтрами КПД свыше 99 процентов, то экологическая модернизация первой городской теплоэлектроцентрали стартовала в этом году.

В настоящее время там снесена первая дымовая труба высотой 105 метров и стартовало строительство новой — 275 метров высотой. Это повысит эффективность рассеивания дымовых газов в верхних слоях атмосферы и существенно снизит концентрацию выбросов станции в городском воздухе. После ввода в эксплуатацию новой трубы на Краснояркой ТЭЦ-1 будут демонтированы еще две — 105 и 120 метров высотой. На освободившемся месте смогут разместиться современные электрофильтры. Сейчас на станции действуют батарейные циклонные уловители с КПД до 95 процентов и общий годовой объем выбросов станции не превышает установленных государством норм.

«Ожидаемый экологический эффект от модернизации ТЭЦ-1 — снижение выбросов на 7 тысяч тонн в год, а от замещения котельных — на 10,8 тысячи тонн год», — отметил Константин Кушнир.

