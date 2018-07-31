Военные вывезли с норильского аэродрома 220 тонн металлолома

С аэродрома Алыкель в Норильске солдатами специального экологического взвода вывезено более 220 тонн металлолома, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

В настоящее время, бойцы занимаются очисткой от черного и цветного металла территории бывшего норильского военного городка.

Подразделение экологов ЦВО составляет 30 человек и 10 единиц техники. В округе добавили, что за несколько лет этот взвод вывез из Арктики уже более двух тысяч тонн мусора.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в самом северном населенном пункте России — Диксоне — стартовал «Арктический субботник». На место прибыл отряд из 39 студентов красноярского вуза.

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