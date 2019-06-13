В России начнут выдавать электронные дипломы

С 2021 года российские вузы начнут выдавать дипломы в электронном виде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

По данным издания, переход на электронные дипломы позволит бороться с подделками. Так, диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, в которое также будут входить данные о практике, спортивные достижения, научные исследования и сведения о курсах повышения квалификации.

Доступ к этой информации будут иметь работодатели, для которых важны компетенции и реальные навыки соискателя, а не только оконченный им вуз, пояснили в ведомстве.

По словам проректора по развитию РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрия Штыхно, выдача дипломов и сертификатов в электронном виде — хорошая практика, которая уже имеет место во многих зарубежных вузах и упрощает процедуру проверки подлинности документов об образовании. «Пока что в вузы постоянно обращаются работодатели, рекрутинговые агентства и специализированные компании по верификации данных», — добавил он.

Отмечается, что в России проверка диплома через Рособрнадзор занимает у работодателей в среднем 30 дней, около трети проверяемых документов оказываются поддельными. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков отметил, что за рубежом знают о большом количестве поддельных российских дипломов, из-за чего часто их не признают. «Даже если это диплом МГУ, который входит в сотню лучших вузов мира, специалистам порой приходится подтверждать знания, сдав квалификационный экзамен», — рассказал он.

Цифровые дипломы будут внедрены уже в этом году на базе сайта «Современная цифровая образовательная среда». В 2019 году новые модели опробуют первые пять вузов, а в 2020-м — еще пятнадцать.

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