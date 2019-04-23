В правительстве обсудят обязательные диссертации для аспирантов

В правительстве рассматривается законопроект, обязывающий аспирантов защищать диссертации после завершения обучения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на общем собрании Российской академии наук. Ее слова приводит «Интерфакс» во вторник, 23 апреля.

По ее словам, законопроект также предусмотрит механизмы поощрения молодых людей, которые занимаются наукой.

9 января президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем РАН Александром Сергеевым заявил, что аспирантура не должна рассматриваться в качестве ступени высшего образования. «Это не еще одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого ученого», — отметил глава государства.

В соответствии с российским законом об образовании от 2012 года аспирантура является третьей ступенью высшего образования. Диссертацию защищают, чтобы стать кандидатом наук, однако это не обязательное условие для выпуска из аспирантуры. В результате выпускники получают диплом об освоении курса аспирантуры.

Критики этого закона отмечают, что необязательность диссертаций снижает интерес к российской аспирантуре среди иностранных студентов.

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