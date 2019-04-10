Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 10 апреля.

Премьер отказался называть предмет, но признался, что дело было в десятом классе.

«Но самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, а даже троек не осталось — я все зачистил», — сказал он на Всероссийском открытом уроке.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин во время открытого урока в Ярославле заявил, что главой государства может стать человек любой профессии. По его словам, главами государств и правительств, как правило, становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и законы, во взаимодействие людей между собой.

Дмитрий Медведев — выпускник школы №305 в Санкт-Петербурге. «Он всегда находит время встретиться с одноклассниками и приехать в школу», — отмечается на сайте учебного заведения. В 1987-м Медведев окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а спустя три года — аспирантуру.

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