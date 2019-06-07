Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, пишет газета «Коммерсантъ».

В ходе надзорных проверок было установлено, что они окончили Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Пилоты были лишены свидетельств и остались без работы — они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены.

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В феврале 2018-го стало известно, что второй пилот потерпевшего крушение в Подмосковье самолета не имел высшего профильного образования — он окончил 10-месячные курсы переподготовки.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет после расшифровки самописцев назвал официальную версию крушения Ан-148 в Подмосковье: по мнению специалистов, пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

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