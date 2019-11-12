Россия направит 11 миллиардов рублей на геномные исследования

Власти выделят более 11 миллиардов рублей из федерального бюджета на финансирование центров геномных исследований, которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По словам премьера, он уже подписал соответствующее распоряжение, и оно начало выполняться.

Медведев напомнил, что главными задачами геномных центров станут реализация нестандартных подходов и аккумулирование финансов для достижения действительно прорывных результатов в области фундаментальных и прикладных исследований. В частности, они станут участниками Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, в рамках которой сотрудники центров займутся созданием препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ и корь.

Кроме того, одним из основных направлений работы геномных центров станет выведение новых пород животных и растений, которые будут более устойчивыми к болезням и лучше адаптированными к климатическим особенностям российских регионов. Ожидается, что это позволит обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции.

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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