Медведев в шутку предложил привиться от лихорадки Эбола

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил участникам совещания о развитии генетических технологий, не успевшим сделать прививку от гриппа, привиться от лихорадки Эбола. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 ноября.

Медведев отметил, что российская вакцина прошла все испытания «в самых сложных, тяжелых условиях».

Ранее во вторник Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области, где дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

В понедельник на совещании с кабмином президент Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал министров поступить также. Глава государства пошутил, что в противном случае при болезни министрам придется прибегнуть к самострелу.

По данным на 18 октября, вирус Эбола в Конго унес жизни более двух тысяч человек.

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