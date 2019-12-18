Российским ученым выделят 500 миллиардов рублей на исследования

В 2020 году на научные исследования в России будет выделено более 505 миллиардов рублей. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, средства выделят из федерального бюджета. При этом 47 миллиардов рублей из данной суммы направят на реализацию нацпроекта «Наука».

Как отметила вице-премьер, в текущем году на научные исследования и разработки гражданского назначения было направлено более 473 миллиардов рублей, из них 37 миллиардов пошли на нацпроект.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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