Свердловским ученым выдадут миллионы рублей на исследования

Свердловские ученые до конца 2019 года получат 40 миллионов рублей на фундаментальные научные исследования. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили ТАСС в региональном департаменте информационной политики.

Финансирование выделят победителям соответствующего конкурса. Всего на участие в нем подали 361 заявку, в результате поддержку направят 51 проекту — авторы каждого из них получат от 600 тысяч до 1 миллиона рублей в течение трех лет. Около 20 миллионов рублей выделят из регионального бюджета, еще около 20 миллионов предоставит Российский фонд фундаментальных исследований.

Как отмечается, конкурс призван решить в том числе задачи, поставленные в рамках нацпроекта «Наука».

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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