Новосибирский институт обновит сверхточное оборудование для геномного центра

В 2020 году Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН обновит приборную базу в рамках создания геномного центра мирового уровня на базе Курчатовского института. Для этих целей ИЦиГ получит 260 миллионов рублей, сообщил в понедельник, 2 марта, ТАСС директор института Алексей Кочетов.

«В этом году мы получим 30 процентов от общей суммы финансирования, в первую очередь для того, чтобы купить оборудование. Вообще центр открывает широкие возможности для коллаборации и проведения ряда важных фундаментальных и прикладных исследований», — отметил он.

По данным агентства, в числе обновленного оборудования будет и гибридный масс-спектрометр сверхвысокого разрешения Thermo Orbitrap Fusion, с помощью которого можно проводить исследования метаболических процессов живого организма и осуществлять оперативный подробный анализ пептидов и белков.

Институт цитологии и генетики является участником консорциума по созданию геномных центров, головной организацией консорциума является Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» ((НИЦ КИ).

Создание как минимум трех центров геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!