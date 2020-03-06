Российские ученые разработали новый способ доставки лекарств

Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН разработали новый способ доставки лекарств в различные органы человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ИТЭБ РАН со ссылкой на статью в журнале Nanomaterials.

Российские ученые встроили споры бактерий вида Bacillus subtilis в полые наночастицы из декстрана, полимера глюкозы, которые обычно используются для адресной доставки лекарств в органы тела или опухоли.

«Инкапсулированные споры, попадая в благоприятную среду, прорастают и разрушают оболочку капсулы, не влияя на ее содержимое. Образуются достаточно большие поры, через которые действующее вещество свободно выходит в окружающую среду», — пояснил научный сотрудник ИТЭБ РАН Сергей Тихоненко.

По его словам, таким образом можно обеспечить доставку биологически активных веществ в пищеварительную систему с их контролируемым высвобождением в необходимом отделе кишечника. Главным преимуществом данного метода является возможность доставлять внутрь клеток и органов нестабильные вещества. Как пояснил Тихоненко, произвести подобную процедуру другими типа наночастиц крайне трудно, так как их необходимо скрывать при помощи лазерного излучения, ультразвука или ферментов, в результате чего молекулы лекарств повреждаются.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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