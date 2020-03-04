Российские ученые разработают новые способы использования льна

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ), который будет создан в Тверской области в рамках нацпроекта «Наука», займутся разработкой новых способов использования льна. Об этом в среду, 4 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«НОЦ Тверской области будет заниматься развитием инновационных технологий глубокой переработки льнопродукции. В том числе переработки для продуктов питания, композитных материалов из льносырья, водорастворимой упаковки и посуды, медицинских нитей и изделий, строительных блоков, отопительных паллетов и аналога синтепона», — пояснили в пресс-службе.

Еще одним направлением деятельности центра станет подготовка новых специалистов для льноводческой отрасли, а также создание новых машинных технологий уборки, переработки льна и приготовления льноволокна.

Как ожидается, заявку региона на получение гранта для создания НОЦ рассмотрят в Министерстве науки и высшего образования России в первом полугодии 2020 года. В случае ее одобрения, центр заработает в Тверской области уже в текущем году, отметили в пресс-службе, добавив, что на один НОЦ из федерального бюджета может быть выделено до 300 миллионов рублей.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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