Российским научным центрам поручили изыскать финансы

Научно-образовательные центры (НОЦ), которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука», должны будут на каждый вложенный в них из федерального бюджета рубль привлечь 30 рублей внебюджетных средств. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает ТАСС.

«Общее соотношение, которое предусмотрено, это примерно 1 рубль бюджетных средств на 30 рублей вне бюджета. И в программах первых пяти НОЦ это соотношение выдерживается», — пояснил глава Минобрнауки.

По его словам, первые пять НОЦ, которые создали в стране уже в 2019 году, начали свою работу без специального финансирования из федерального бюджета. Решение об их финансировании будет принято в 2020 году по итогам результатов их работы, пояснил Котюков.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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