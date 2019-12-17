Российские ученые научили искусственный интеллект выращивать растения

Специалисты института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) создали нейросетевую модель, которая позволяет выращивать лекарственные растения в автоматическом режиме. Об этом сообщает Наука ТВ.

Как отмечается, модель может быстро вычислить оптимальный состава питательных сред для выращивания лекарственных растений в условиях микроклонального размножения (in vitro). В частности, искусственный интеллект может определять концентрацию фитогормонов, необходимую для получения у растения заданного количества и цвета листьев, длины стебля и других характеристик.

По словам ученых, применение подобной нейросетевой модели позволяет отказаться от дорогостоящих опытов, на проведение которых требуется значительно больше времени.

Белгородская область стала одним из первых пяти российских регионов, где должен появиться научно-образовательный центр (НОЦ) в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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