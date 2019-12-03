Российские ученые занялись борьбой с сорняками

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова Дальневосточного отделения РАН (ТИБОХ ДВО РАН) совместно с коллегами из Германии обнаружили новый штамм морского гриба, с помощью которого можно получить биологические соединения для борьбы с сорняками. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на сайте вуза.

Как пояснили в университете, специалистам удалось выявить три уже известных и шесть новых соединений. Большая часть из них обладает высоким гербицидным потенциалом, что, вероятно, позволит использовать их при изготовлении средств для борьбы с сорняками. «Новые гербицидные соединения не появлялись на рынке уже около 30 лет», — отметила завлабораторией биологически активных соединений кафедры биоорганической химии и биотехнологии Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Олеся Журавлева.

Кроме того, одно из найденных учеными соединений обладает выраженной противовоспалительной активностью — в дальнейшем его можно будет использовать для разработки противовоспалительных лекарственных препаратов. Также специалисты планируют протестировать все обнаруженные соединения на противомикробную активность. Если результаты испытаний окажутся положительными, вещества станут основой для разработки новых антибиотиков.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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