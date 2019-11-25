Российские ученые вырастили в космосе образцы костной ткани

На борту Международной космической станции (МКС) ученые впервые создали керамические образцы костной ткани. Об этом пишут «Известия».

Первая партия материала была запущена на МКС в августе, и уже спустя чуть больше месяца их доставили на Землю на спускаемом аппарате. Специалисты использовали в ходе работ идентичные неорганической составляющей настоящей кости материалы, созданные на основе кальций-фосфатной керамики, уточнил директор Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН Владимир Комлев.

Предполагается, что в дальнейшем проект позволит пересаживать костные импланты космонавтам в случае травм или болезней. Эксперименты же по выращиванию тканей в космосе продолжат.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!