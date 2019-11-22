В Арктике испытают первую в мире систему управления дронами

В следующем году в Арктике начнутся испытания первой в мире системы управления трафиком беспилотных воздушных судов. Об этом говорится в пресс-релизе Минтранса России, передает ТАСС.

Отмечается, что проект позволит проводить мониторинг нефтепроводов и грузовых перевозок в арктической зоне, а затем, возможно, и на федеральном уровне. К его реализации, в частности, планируется привлечь разработчиков аэронавигационных систем и сервисов, самих беспилотников и сервисов на их основе, антидроновых систем, будущих крупных потребителей услуг в Арктике, а также регуляторов отрасли.

«В рамках тестирования и в режиме "регулятивной песочницы" мы в комплексе отработаем нормативные, организационные, технические и инфраструктурные решения, в первую очередь, на территориях, где потенциальные риски применения дронов минимальны», — главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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