Российские мегасайенс-установки откроют для азиатских ученых

Ученые из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) смогут беспрепятственно получать доступ к мегасайенс-установкам, расположенным на территории входящих в объединение государств. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, сообщает ТАСС.

«Предлагаю поручить нашим ведомствам совместно разработать этот вопрос с учетом национальных законодательств каждого государства», — заявил министр. По его словам, циркуляция идей и международная мобильность исследователей будут способствовать дальнейшему развитию ШОС.

Как ожидается, на территории России в рамках нацпроекта «Наука» появятся такие мегасайенс-установки, как «Международный центр нейтронных исследований» на базе высокопоточного реактора ПИК, комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов (NICA), источник синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) и Сибирский кольцевой источнике фотонов (СКИФ).

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 году Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия принимают участие в работ объединения в качестве стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка — в качестве партнеров по диалогу.

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