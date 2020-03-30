В России разработали обеззараживатель воздуха для борьбы с коронавирусом

Студенты Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» разработали новый антибактериальный обеззараживатель воздуха для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования России.

«В связи с массовым распространением COVID-19 и высокой потребностью решения эпидемической ситуации студенты университета в короткие сроки разработали новый образец мобильного ультрафиолетового облучатель-рециркулятора воздуха», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аппарат забирает воздух через противопылевой фильтр, а затем обеззараживает его при помощи ультрафиолетового ионизирующего излучения. При этом его можно использовать и в присутствии человека.

В настоящее время изобретатели готовятся к сертификации образца. В дальнейшем подобные обеззараживатели планируется использовать для фильтрации воздуха в аудиториях вуза.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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