Российские ученые ускорили производство антисептиков

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) придумали способ значительно ускорить производство антисептиков. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования России.

«Обычно в антисептиках используются синтетические соединения, мы к стандартным составляющим — спирту, глицерину и воде — добавили комплекс из фармакопейных, лекарственных растений. Они обладают природным антисептическим, антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием», — приводятся в сообщении слова директора Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марины Трусовой.

Она пояснила, что данная технология отличается простотой и позволяет производить антисептик всего за несколько часов. При этом он отличается приятным запахом и нелипкой текстурой.

Как отмечается, в настоящее время специалисты ТПУ уже ведут переговоры о запуске малотоннажного производства нового антисептика.

Ранее в марте сообщалось, что российские ученые разработали новые полимерные антисептики для обработки поручней, дверных ручек и других часто используемых поверхностей.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!