Российские ученые научились по-новому искать спирт

Российские ученые из «Сколтеха» и Технического университета в Саратове научились искать малейшие следы спирта при помощи наночастиц. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе «Сколтеха».

Специалисты установили, что обнаруживать даже самые незначительные концентрации метанола и других видов спирта в воздухе можно, используя нанохлопья из оксида кобальта. При соединении с молекулами различных спиртов эти наночастицы резко меняют свое электрическое сопротивление, что позволяет выявлять присутствие спиртовых веществ в воздухе, дыхании человека или в парах жидкостей.

«Эта разработка позволила еще дальше продвинуться в исследовании селективного определения таких опасных веществ, как метиловый спирт, и, уже в наших новых исследованиях, решить такую проблему, как определение метанола в смеси с этанолом. Все, например, помнят проблему отравлений настойкой "Боярышника"», — пояснил профессор «Сколтеха» Альберт Насибулин.

По его словам, подобные наночастицы можно использовать при создании специальных датчиков для промышленных предприятий или медицинских учреждений. Причем выращивать их можно непосредственно на поверхности электродов сенсора, что значительно ускоряет их производство и удешевляет датчик.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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