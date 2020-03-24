Российские ученые разработают новые способы лечения туберкулеза

Сотрудники научно-исследовательского института туберкулеза (НИИТ) в Новосибирской области разработают новые способы адресной доставки лекарств для лечения туберкулеза. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила ТАСС исполняющая обязанности директора института Наталия Ставицкая.

По ее словам, ученые института уже проводят исследования по разработке новых форм доставки препаратов в пораженные органы. «Например, это форма наноаэрозолей, рибосомальные фракции противотуберкулезных препаратов», — уточнила Ставицкая.

Она пояснила, что зачастую при лечение больных с туберкулезом врачи сталкиваются с тем, что организм пациентов вырабатывает устойчивость к некоторым препаратам, в результате чего возникают различные побочные эффекты. При этом в случае адресной доставки лекарств препараты будут сращу достигать очага инфекции, минуя другие органы, например, барьер печени.

Как отметила Ставицкая, в настоящее время специалисты исследуют различные модели и работают с лабораторными животными. Подвести итоги экспериментальной части исследования планируется в конце 2020 года.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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