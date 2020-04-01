Российские ученые научились выявлять вирусы за 30 минут

Специалисты компании «Троицкий инженерный центр» (входит в группу компаний «Техноспарк» Роснано) научились выявлять опасные вирусы за 30 минут благодаря разработанному ими детектору. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Роснано».

Созданный учеными аппарат, получивший название «Индикатор-БИО», способен за короткое время обнаружить различные вирусы, в том числе и новый коронавирус, в окружающей среде и биологических жидкостях. В настоящее время специалисты готовятся к проведению клинических испытаний прибора.

«Наша задача — в максимально сжатый срок осуществить клинические испытания и получить разрешение», — пояснил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Как отметили в пресс-службе, запустить аппарат в серийное производство планируется уже летом 2020 года. В дальнейшем при необходимости производственные мощности выпускающей его компании могут быть увеличены, добавили там.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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