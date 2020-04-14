Российские ученые разработали очищающиеся солнечным светом медицинские маски

Специалисты Института катализа имени Борескова разработали тканевые материалы для производства медицинских масок, которые способны очищаться благодаря воздействию солнечного света. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на СО РАН «Наука в Сибири».

Как отмечается, изготовленные из таких материалов маски смогут самостоятельно обеззараживаться в процессе носки при попадании на них солнечных лучей. Также продезинфицировать их можно будет, оставив на ночь под мягким ультрафиолетовым излучением.

Благодаря внедрению такого фотоактивного материала, надеются российские ученые, медицинский персонал и лаборантов можно будет обеспечить средствами индивидуальной защиты, которые будут отличаться устойчивостью к стирке и самоочищаться от вирусов и бактерий.

Ранее в апреле сообщалось, что ученые из Томского политехнического университета научились продлевать срок использования тканевых медицинских масок. Добиться увеличения срока эксплуатации масок удалось за счет обработки их специальным 20-процентным раствором комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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