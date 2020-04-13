В России создали прибор для передачи боли в виртуальной реальности

В России создали устройство, с помощью которого можно почувствовать прикосновения, удары и даже щекотку в виртуальной реальности (VR). Разработка принадлежит ученым Томского государственного университета (ТГУ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Эту технологию можно использовать, например, в сфере онлайн-игр. Сейчас создатели дорабатывают устройство, чтобы человек мог почувствовать иллюзию движения, например, как на его кожу садится комар или как рисуют на его теле», — указано в сообщении.

Уточняется, что прибор томских исследователей основан на технологии электростимуляции, которая используется для получения «обратной связи» в VR. При этом в новом устройстве электрические импульсы воздействуют не на мышцы, которые устают от длительного воздействия, а только на кожу человека. По словам автора проекта Андрея Косторного,воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость.

Прибор будет дорабатываться, чтобы создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами, например, ощущать прикосновение чужой ладони.

Ранее сообщалось, что российские ученые придумали новый аппарат для обеззараживания воздуха. Прибор, совмещающий в себе климатическую технику и ультрафиолетовые лампы, разрушает ДНК и РНК бактерий и вирусов, находящихся в воздухе.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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