Российские ученые создали наночастицы для лечения инсультов

Российские ученые совместно с американскими коллегами создали магнитные наночастицы, которые помогут в лечении инсультов. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИТУ «МИСиС», специалисты которого принимали участие в данном исследовании.

Как отмечается, разработанные учеными наночастицы выполняют роль своеобразных контейнеров, которые могут доставлять фермент SOD1, один из главных природных антиоксидантов, в пораженные после инсульта клетки.

«Чтобы создать устойчивый терапевтический комплекс на основе SOD1, мы разработали каталитически активные наноформы этого фермента, так называемые "нанозимы", и модифицировали их наночастицами магнетита. Это дает возможность с помощью воздействия низкочастотного переменного магнитного поля управлять высвобождением фермента в области травмы», — пояснил заведующий лабораторией в НИТУ «МИСиС» Максим Абакумов.

В результате специалистам удалось добиться того, чтобы наночастицы оставались стабильными на протяжении очень долгого времени в том случае, если магнитные поля на них не действовали, но при этом они начинали выделять SOD1 уже через минуту после включения их источника, полностью высвобождая фермент примерно через 15 минут.

Ожидается, что ученые смогут приступить к доклиническим испытаниям наночастиц уже в ближайшее время.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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