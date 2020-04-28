Российские ученые создали антисептик без спирта

Специалисты Алуштинского эфиромасличного совхоз-завода в Крыму создали новый антисептик без спирта. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Крыминформ».

Как пояснила агентству директор завода Елена Грищенко, в состав разработанного учеными средства входит гидролат лаванды, водорастворимое антисептическое вещество на основе гуанидинов и глицерин. «Наш антисептик не содержит спирт. В отличие от антисептиков на спиртовой основе, данный продукт не сушит кожу рук, а увлажняет и смягчает ее, способствует заживлению различных кожных повреждений — шелушение, трещины, царапины и так далее», — отметила она.

По ее словам, первая партия нового антисептика уже была передана властям для дальнейшего распространения в муниципальных предприятиях и местах массового скопления людей.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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