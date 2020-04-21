Российские ученые научились использовать водоросли для получения электроэнергии

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ научились использовать синезеленые водоросли для получения электроэнергии. Об этом сообщается на сайте вуза.

Как отмечается, российским ученым удалось создать модель биотопливного элемента для фотогенерации электричества на основе двух штаммов цианобактерий — Anabaena и Synechococcus, представляют собой древнейшую группу микроорганизмов. По итогам проведенных испытаний было установлено, что второй из них является наиболее эффективным.

В настоящее время специалисты работают над повышением эффективности биотопливного элемента. В дальнейшем они надеются усовершенствовать конструкцию ячейки элемента, расширить выбор используемых материалов для изготовления анода, а также выявить еще более эффективные штаммы. При этом ученые уже сейчас уверены, что результаты их исследования позволят создавать в будущем безопасные для окружающей среды источники альтернативной энергии.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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