Российские ученые внедрят биопрепараты для сельского хозяйства

В Вологде начались испытания биопрепаратов для растениеводства и молочного животноводства. Их проводит лаборатория биоэкономики и устойчивого развития, которая была открыта в 2020 году Вологодским научным центром Российской академии наук (ВолНЦ РАН) в рамках нацпроекта «Наука», рассказали ТАСС в научном центре.

«Биотехнологии будут направлены на повышение продуктивности. Поэтому важное направление работы новой лаборатории — это поиск и оценка перспективных препаратов и испытание их для растениеводства, кормовых добавок и пробиотиков для животных, сопровождение внедрения биотехнологий в сельское хозяйство», — отметил руководитель лаборатории, кандидат биологических наук Андрей Платонов.

По словам директора Вологодского НЦ, доктора экономических наук Александры Шабуновой, на внедрение биопрепаратов для сельского хозяйства выделено около 4 миллионов рублей.

На сегодняшний день ученые, которые проводят исследования, имеют в распоряжении автоматический гематологический анализатор для анализа крови 13 животных по 21 показателю. Также предполагается приобрести высокоэффективный жидкостный хроматограф, который позволит оценивать сбалансированность кормов, биохимический статус животных.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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