Российские ученые создали средство для быстрого заживления ран

Специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН создали средство, которое позволяет быстрее заживлять раны. Об этом сообщается на официальном портале правительства Архангельской области.

Как отмечается, разработка российских ученых представляет собой аэрогель на основе альгината, который добывают из бурых водорослей Белого моря, и хитина, который содержится в панцирях крабов и креветок, обитающих в Баренцевом море. При этом оба компонента усиливают действие друг друга.

«Пористая структура инновационного аэрогеля позволяет насыщать материал лекарственными веществами и одновременно гарантирует стабильное поглощение влаги. Это означает, что аэрогель может стать эффективным компонентом раневых повязок нового поколения», — пояснили в областном правительстве.

Кроме того, поскольку лекарственные вещества высвобождаются из медицинской повязки постепенно и в терапевтических дозах, вероятность передозировки сводится к нулю. В то же время процесс заживления раны происходит быстрее и эффективнее, чем при использовании обычной повязки.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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